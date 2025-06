Bagnini eroi salvano due fratelli che rischiano di annegare al Circeo | “Uno sembrava morto”

Una giornata al mare che si è trasformata in un atto di eroismo: i bagnini Dario Centola ed Emer Bravo hanno salvato due fratelli in fin di vita al Circeo, uno dei quali sembrava senza vita. Un gesto di coraggio e prontezza che ha evitato una tragedia imminente. La loro testimonianza rivela l'intensità di quei momenti drammatici e il valore di chi si mette al servizio degli altri in situazioni di emergenza. Continua a leggere.

Dario Centola ed Emer Bravo raccontano a Fanpage.it il salvataggio di due fratelli che hanno rischiato di annegare in mare a San Felice Circeo: "Uno aveva schiuma alla bocca, sembrava morto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Fratelli Annegare Circeo Sembrava

Libri, i fratelli più piccoli dei mostri del Circeo - Loro però erano personaggi tragici, mentre voi ne rappresentavate una parodia ridanciana”). Leggi su ilfattoquotidiano.it