baby pelones di fondazione juegaterapia le bambole senza capelli simbolo della lotta contro il cancro infantile tornano in italia con laura pausini per sostenere il progetto crearium al gemelli di roma

Le Baby Pelones di Fondazione Juegaterapia, simbolo di speranza e coraggio nella lotta contro il cancro infantile, ritornano in Italia con il supporto di Laura Pausini. Dopo il successo del 2019, queste bambole senza capelli tornano per sostenere il progetto Crearium al Policlinico Gemelli di Roma, portando luce e solidarietĂ alle famiglie dei piccoli pazienti. Un gesto che unisce musica, impegno e umanitĂ in nome di un futuro migliore.

Dopo aver collaborato nel 2019 con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, le Baby Pelones, le bambole senza capelli, simbolo della lotta contro il cancro della Fondazione Juegaterapia tornano in Italia questa volta per l’Ospedale Gemelli di Roma con un nuovo progetto sempre in collaborazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - baby pelones di fondazione juegaterapia, le bambole senza capelli, simbolo della lotta contro il cancro infantile tornano in italia con laura pausini per sostenere il progetto “crearium” al gemelli di roma

