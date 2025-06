Azerbaigian-Ungheria | dove vederla orario e probabili formazioni

Prepariamoci a vivere un emozionante incontro tra Azerbaigian e Ungheria, due nazionali pronte a sfidarsi al Baku Stadium. Scopri orario, formazioni e come seguire la partita in TV, per non perderti nemmeno un istante di questa affascinante amichevole internazionale. Tutto quello che devi sapere per essere sul pezzo, dal calcio giocato alle emozioni che solo il campo sa regalare.

Al Baku Stadium andrĂ in scena la sfida tra Azerbaigian-Ungheria: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Baku Stadium di Baku si giocherĂ la sfida amichevole tra Azerbaigian-Ungheria. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni AZERBAIGIAN (4-3-3): Mahammadaliyev; Mammmadov, Huseynov, Mustafazada, Cafarquliyev; Mahmudov, Diniyev, Isayev;

