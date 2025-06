Aversa successo per la quarta edizione del Premio Virginia Musto | premiati Luca Esposito e Fiorentino Cardillo

Una serata indimenticabile ha animato Aversa con la quarta edizione del Premio Virginia Musto, un appuntamento ormai imperdibile per celebrare talenti e valori profondi. Tra emozioni e riconoscimenti, Luca Esposito e Fiorentino Cardillo si sono distinti, portando a casa il meritato premio. Un evento che ha rafforzato il legame tra comunità e cultura, lasciando un’impronta significativa nel cuore della città . La cerimonia si è conclusa con un grande entusiasmo, promettendo un futuro ancora più brillante…

Grande successo di partecipazione e intensità emotiva per la quarta edizione del Premio Virginia Musto – Città di Aversa, che si è svolta sabato 7 giugno 2025 nel suggestivo Chiostro del Seminario Vescovile, gremito per l’occasione da un pubblico attento e partecipe. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Virginia Vita, fondata da Paolo Musto e Annamaria Pagano in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it