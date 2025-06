Avengers doomsday può correggere il più grande errore del film x-men di 20 anni fa

un'occasione unica per correggere il più grande errore del passato e arricchire il Marvel Cinematic Universe con una nuova, affascinante dinamica. La possibile riapparizione di Rogue, reinterpretata in chiave MCU, segna un passo importante verso la coerenza narrativa e l'integrazione dei personaggi iconici. Un grande ritorno che potrebbe rivoluzionare le strategie future e conquistare il cuore dei fan di tutte le generazioni.

il ritorno di rogue nel marvel cinematic universe: un'occasione per correggere gli errori del passato. Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si prepara a un nuovo capitolo epico con l'attesissimo film Avengers: Doomsday. Tra le molte novità e conferme sul cast, emerge una possibilità importante riguardante il personaggio di Rogue, interpretata in passato da Anna Paquin nei film degli X-Men prodotti dalla Fox. Questo ritorno potrebbe rappresentare un'opportunità unica per riallineare la rappresentazione di Rogue ai canoni originali dei fumetti, correggendo alcune delle storture della saga precedente.

