Avena la funzione benefica dei flavonoidi agisce contro le cellule tumorali | lo studio

L'avena, un superfood ricco di flavonoidi, si distingue non solo per le sue proprietà nutritive, ma anche per la sua capacità di contrastare le cellule tumorali, secondo studi recenti. Questo cereale senza glutine rappresenta una valida alleata per il benessere, offrendo molteplici benefici in cucina. Scopriamo insieme quali sono le sue qualità e come inserirlo al meglio nella tua alimentazione quotidiana, per un stile di vita più sano e gustoso.

Il cereale ha numerose proprietà benefiche e non contiene glutine.

