Avellino pusher 60enne arrestato in casa con cocaina già pronta da vendere e centinaia di euro in contanti

Un uomo di 60 anni di Avellino è stato arrestato nella sua abitazione con un ingente sequestro di cocaina pronta per la vendita e centinaia di euro in contanti. L'operazione ha portato alla scoperta di 11 involucri e a una condanna di un anno e sei mesi, sottolineando come la lotta allo spaccio continui a essere una priorità. La vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sul territorio.

Un 60enne di Avellino arrestato per spaccio di cocaina: trovati 11 involucri e 520 euro in casa. Condannato a un anno e sei mesi.

