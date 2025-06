Autovelox in Lombardia ecco dove e quando saranno i controlli della velocità

Se guidate in Lombardia, attenzione agli autovelox: ecco dove e quando saranno attivi i controlli della velocità nella settimana dal 9 al 15 giugno 2025. La Polizia di Stato ha infatti reso noto l’elenco delle strade e autostrade monitorate, per garantire la sicurezza di tutti. Rispettare i limiti non è solo una questione di multa, ma di tutela della vita. Scoprite le zone a rischio e guidate con responsabilità, perché la prevenzione salva vite.

Milano, 9 giugno 2025 – I limiti di velocità? Da rispettare sempre anche perché c’è sempre chi può e deve sanzionare chi non rispetta il codice della strada. La Polizia di Stato intanto ha reso noto le autostrade e strade statali, provinciali e comunali della Lombardia dove, nella settimana dal 9 al 15 giugno 2025, saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. In autostrada è sempre in funzione il sistema Tutor che registra la velocità media e sulla viabilità ordinaria gli autovelox fissi gestiti, soprattutto, dai Comuni. L'invito è di rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra e soprattutto altrui incolumità indipendentemente dalla presenza o meno degli autovelox. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autovelox in Lombardia, ecco dove e quando saranno i controlli della velocità

