Autostrade bloccate auto in fiamme | proteste a Los Angeles contro i raid sull’immigrazione

Le strade di Los Angeles sono diventate teatro di tensioni e scontri, con autostrade bloccate, auto in fiamme e proteste contro i raid sull'immigrazione. Il Dipartimento di Polizia ha dichiarato il centro città "area di assembramento illegale", segnando un’intensificazione delle manifestazioni. La situazione rimane critica, mentre cittadini e forze dell’ordine cercano di gestire questa escalation di sdegno e rivolta. La domanda che ci poniamo è: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi?

Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles (LAPD) ha annunciato domenica sera che l’intero centro della città è stato “dichiarato area di assembramento illegale”. Si tratta di un’importante estensione di un’ordinanza precedente, emanata nel pomeriggio, che aveva dichiarato l’assembramento illegale per la protesta davanti al Metropolitan Detention Center. Alcune delle proteste di domenica si sono concentrate nel centro di Los Angeles, vicino all’edificio federale, un’area vicina a Little Tokyo e Chinatown e che ospita molti immigrati. CittĂ come Los Angeles e New York sono spesso definite “cittĂ santuario”, il che significa che le amministrazioni locali limitano la loro cooperazione con le autoritĂ federali preposte all’immigrazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it