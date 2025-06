Autogol Pd, scatta la resa dei conti. Trema la leadership di Schlein.

Il Pd autogol, scatta la resa dei conti e tremano le fondamenta della leadership di Schlein. Tra piazze gremite e urne silenziose, il partito si trova a un bivio cruciale: riuscirà a riscrivere il proprio destino o sarà condannato a una crisi senza fine? La sfida è aperta, e il futuro del centrosinistra dipende dalla capacità di ripartire da queste spinte contraddittorie. Ma così è. Al netto delle professioni di vittoria o di sconfitta, “non si può...

??????Roma, 9 giugno 2025 – “Piazze piene, urne vuote ”. Niente come il susseguirsi tra il fondato entusiasmo della manifestazione per Gaza e la più cogente delusione della consultazione referendaria per confermare una delle sindromi storiche della sinistra italiana che ricorre sin dalle partecipatissime elezioni perse nel 1948. Ma così è. Al netto delle professione di vittoria o di flop, che dividono sempre e soprattutto il Pd, “non si può pensare che il popolo del centrosinistra siano le decine di migliaia che vengono in piazza o chi vota nella grandi città, che rappresentano solo un terzo di tutti elettori”, come nota un autorevole dirigente del Pd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net