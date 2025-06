Auto si schianta contro bus parcheggiato | due feriti intervengono i pompieri

Una notte drammatica a Scafati, dove un’auto si schianta contro un bus parcheggiato, provocando due feriti. L’incidente, avvenuto in via Alessandro Manzoni, ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori e dei vigili del fuoco. La scena di questa giovane Volkswagen Golf che si scontra, ancora una volta, ci ricorda quanto siano fragili le nostre strade e l’importanza della sicurezza. Ecco i dettagli di quanto accaduto.

