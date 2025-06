Auto ribaltata sulla Saronno-Monza 4 giovanissimi feriti a Limbiate

Un violento incidente sulla Saronno-Monza ha coinvolto un'auto ribaltata, lasciando quattro giovani feriti a Limbiate. La scena, avvenuta poco prima delle 23 davanti al centro commerciale, ha scosso la comunità locale. Le cause sono ancora al vaglio delle autorità , mentre i soccorsi hanno immediatamente soccorso i ragazzi. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza sulla strada e mantenere alta l’attenzione alla guida.

