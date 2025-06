Auto pirata uccide vicesindaco in Sardegna | Antonio Pietro Ghiaccio travolto sul ciglio della strada

Tragedia in Sardegna: Antonio Pietro Ghiaccio, stimato vicesindaco di Scano Montiferro, ha perso la vita in un tragico incidente causato da un'auto pirata. Mentre era in attesa di un aiuto, il suo gesto di sperare in una pronta assistenza si è trasformato in un dramma improvviso e inaspettato. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, evidenzia la grave minaccia delle auto pirata sulla sicurezza pubblica.

Ucciso da un’auto pirata. Antonio Pietro Ghiaccio, vicesindaco di Scano Montiferro, un comune in provincia di Oristano, è stato investito nella notte mentre stava spingendo sul ciglio della strada la sua Harley Davidson rimasta senza benzina. Aspettava l’arrivo di un suo amico per aiutarlo quando un’auto lo ha travolto. Stando alle ricostruzioni sembra che tre vetture siano coinvolte: una prima avrebbe rischiato di investirlo, una seconda avrebbe travolto il vicesindaco e la terza ha centrato la moto. Il secondo automobilista, quello che ha investito Ghiaccio, 54 anni, scaraventandolo sull’asfalto, non si è fermato ed è scappato dal luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto pirata uccide vicesindaco in Sardegna: Antonio Pietro Ghiaccio travolto sul ciglio della strada

In questa notizia si parla di: Auto Vicesindaco Travolto Pirata

