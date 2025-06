Auto esce di strada e si ribalta gravissima una donna di 39 anni Rogo nel fienile | fiamme e paura

Un incidente drammatico scuote le campagne di Castel Guelfo: una donna di 39 anni, rimasta gravemente ferita dopo che la sua auto è uscita di strada e si è ribaltata più volte, è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Maggiore. La scena, avvolta nel fumo e nel caos, ha lasciato la comunità senza parole. Ancora tanti interrogativi sulla dinamica di questa tragedia, mentre le autorità indagano per fare luce sull'accaduto.

Tuonano le pale dell’elicottero sopra le campagne di Castel Guelfo. Nei campi lungo via Larga c’è una macchina accartocciata, che si è ribaltata più volte dopo essere uscita di strada. A bordo una donna di 39 anni residente a Medicina, poi portata all’ ospedale Maggiore in elisoccorso in condizioni gravissime e in pericolo di vita. Un incidente – quello di ieri pomeriggio – con ancora tanti punti interrogativi, a partire dalla dinamica, della quale si stanno occupando gli agenti della polizia locale imolese. Presenti, per il soccorso, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, che si sono fatti strada fra le lamiere dell’auto mentre i carabinieri della compagnia di Imola hanno regolato il traffico sulla provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto esce di strada e si ribalta, gravissima una donna di 39 anni. Rogo nel fienile: fiamme e paura

