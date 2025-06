Auto di lusso rubate poi smontate e rimontate per essere reimmatricolate | due arresti nel Napoletano

Nel cuore del Napoletano, due persone sono finite dietro le sbarre per aver orchestrato un ingegnoso e pericoloso traffico di auto di lusso rubate, smontate e rimontate per ingannare i controlli e reimmatricolarle. Un’indagine che svela un inquietante giro di riciclaggio su larga scala, mettendo in luce come il crimine possa infiltrarsi anche nel mondo delle vetture più prestigiose. Continua a leggere e scopri i dettagli di questa intricata vicenda.

Auto di grossa cilindrata rubate e poi alterate per essere reimmatricolate: i carabinieri hanno arrestato due persone a Cercola, nella provincia di Napoli, per concorso in riciclaggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

