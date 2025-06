Auto contro un albero ferita una bambina di 3 anni e i suoi genitori

Un incidente devastante scuote Agropoli: un’auto si schianta contro un albero lungo via del Sele, lasciando ferite gravissime a una bambina di tre anni e ai suoi genitori. La scena è stata drammatica, con i soccorritori impegnati in operazioni delicate per estrarre e stabilizzare i coinvolti. La piccola, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica vicenda.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gravissimo incidente ad Agropoli località Gromola, via del Sele. Per cause da accertare una vettura ha impattato contro un albero a bordo strada. Risultano ferite 3 persone: una bimba di tre anni, papà di 36 e la moglie di 38 anni la più grave. Era incastrata all’arrivo dei Vigili del Fuoco che l’hanno estratta per poi essere defribrillata, intubata e trasportata con elisoccorso presso l’ospedale di Salerno, mentre la bambina e il papà presso l’ospedale di Battipaglia. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto contro un albero, ferita una bambina di 3 anni e i suoi genitori

In questa notizia si parla di: Anni Albero Auto Ferita

Incastrato fra la motozappa e un albero, muore a 84 anni - Tragedia a Calcinaia, dove un uomo di 84 anni ha perso la vita dopo un tragico incidente agricolo. Francesco Sasso, pensionato e padre di tre figlie, è deceduto in ospedale a Pisa, vittima di un possibile guasto al motocoltivatore.

Agropoli: auto finisce contro un albero. Donna trasportata in elisoccorso al "Ruggi", ferita la figlia di 3 anni https://ondanews.it/agropoli-auto-finisce-contro-un-albero-donna-trasportata-in-elisoccorso-al-ruggi-ferita-la-figlia-di-3-anni/… Partecipa alla discussione

#Amelia: #microcar contro auto in sosta. #Ferita 47enne https://umbriaon.it/amelia-microcar-contro-auto-in-sosta-ferita-47enne/… #Umbria #Terni #incidentestradale #poliziaLocale Partecipa alla discussione

Auto contro albero, donna incastrata e ferita con il marito e la figlia di 3 anni - Grave incidente stradale questa mattina in località Gromola, lungo via del Sele, nel comune di Agropoli. Leggi su ilfattovesuviano.it

Incidente ad Agropoli, auto contro un albero: ci sono tre feriti - Per cause da accertare una vettura ha impattato contro un albero a bordo strada. Leggi su msn.com

Agropoli, auto contro un albero: grave una mamma, ferita la figlia di 3 anni - Una famiglia è rimasta coinvolta in uno schianto lungo via del Sole, dove l’auto sulla quale viaggiavan ... Leggi su salernonotizie.it