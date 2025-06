Auto contro cisterna | conducente rimane intrappolato è grave

Un terribile impatto alle prime luci dell’alba a San Lorenzo di Sedegliano ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante, lasciando il conducente intrappolato e in condizioni critiche. L’incidente, avvenuto intorno alle 5:30 in via Zorutti, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e i soccorritori. La dinamica resta da chiarire, ma la priorità ora è mettere in salvo le vittime e fare luce sulle cause di questa drammatica collisione.

