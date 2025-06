Auto a fuoco in galleria | traffico in tilt sul raccordo Salerno-Avellino

Traffico in tilt sul raccordo Salerno-Avellino a causa di un'auto in fiamme nella Galleria Monte Pergola, tra Serino e Solofra. La situazione ha provocato l'interruzione temporanea della circolazione, con i soccorsi prontamente intervenuti per domare le fiamme e garantire la sicurezza. Mentre le autorità gestiscono l'emergenza, gli automobilisti sono invitati a seguire le indicazioni e a pianificare rotte alternative. La sicurezza resta la priorità assoluta in situazioni come questa.

Traffico momentaneamente interrotto sul raccordo¬†autostradale Salerno-Avellino - a causa di un'auto che ha preso fuoco mentre percorreva la Galleria "Monte Pergola" in direzione del capoluogo irpino. L'incidente √® avvenuto tra gli svincoli di Serino e Solofra. I soccorsi Sul posto le. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ¬© Salernotoday.it - Auto a fuoco in galleria: traffico in tilt sul raccordo Salerno-Avellino

In questa notizia si parla di: Auto Fuoco Galleria Traffico

Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario - Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto.

#umbria #viabilità Incidente sul raccordo Terni-Orte, direzione Terni. 6 auto coinvolte. Due lievi feriti. Traffico in tilt. ---------- Segnalato incidente anche sul RA6 di Perugia, zona galleria Volumni. Seguiranno aggiornamenti - X Partecipa alla discussione

Auto a fuoco in galleria, chiuso raccordo Avellino-Salerno - Salerno a causa di un'auto che ha preso fuoco mentre percorreva la Galleria "Monte Pergola" in direzione del capoluogo irpino. Leggi su ansa.it

Solofra, auto in fiamme: chiude la galleria Montepergola: raccordo in tilt - Lungo il Raccordo Autostradale 2 ‚Äúdi Avellino‚ÄĚ è provvisoriamente interdetta, in entrambe le direzioni, la tra ... Leggi su msn.com

Incendio a Solofra, auto a fuoco nel tunnel: raccordo chiuso - Paura nella galleria Montepergola di Solofra, lungo il raccordo autostradale Avellino- Leggi su msn.com