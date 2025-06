Aumenti dello stipendio a luglio 2025 per milioni di dipendenti | ecco le cifre

Buone notizie per milioni di dipendenti pubblici: a luglio 2025 arriverà un piccolo, ma importante aumento dello stipendio. Grazie all’indennità di vacanza contrattuale, sarà riconosciuto un incremento dell’1% del salario tabellare, confermando le aspettative e portando un po’ di sollievo nelle tasche di molti. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa novità che potrebbe fare la differenza nel prossimo semestre.

Buone notizie, tutto confermato. A luglio 2025 i dipendenti pubblici riceveranno un (piccolo) aumento nei propri cedolini. È in arrivo, infatti, l'incremento dell'1% dello stipendio tabellare, grazie alla cosiddetta indennità di vacanza contrattuale, il periodo che intercorre tra la scadenza di.

