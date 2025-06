Audi A5 e-hybrid Avant l' intelligenza piacevole da guidare

Scopri l’equilibrio perfetto tra stile, tecnologia e sostenibilità con l’Audi A5 e Hybrid Avant L. Questa station wagon ibrida plug-in, progettata sulla raffinata piattaforma PPC, offre un’esperienza di guida piacevole e innovativa. Oltre a ridotti consumi, può percorrere oltre 100 km in modalità zero emissioni di CO2, dimostrando come la tecnologia avanzata possa rendere ogni viaggio non solo efficiente, ma anche ecologico.

La prova della stagion wagon ibrida plug-in disegnata attorno alla sofisticata piattaforma Ppc. Oltre ai consumi ridotti, questo modello è in grado di percorrere più di 100 km a zero emissioni di CO2. Tecnologia raffinata.

