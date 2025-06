Attraversare i confini | il fotoreporter Valerio Nicolisi presenta il suo libro

Venerdì 20 giugno 2025, alle ore 20:00, in piazza Umberto I, il gruppo di lettura Octobooks è lieto di ospitare il fotografo, regista e reporter Valerio Nicolosi per la presentazione del suo ultimo libro “Attraversare i confini” (Utet, 2025). Attraverso storie e testimonianze raccolte sul campo, Nicolosi ci invita a riflettere sulle frontiere invisibili che segnano le nostre vite, portandoci alla scoperta di emozioni e realtà spesso lontane dallo sguardo quotidiano. Un evento imperdibile per chi desidera esplor

Attraverso storie e testimonianze raccolte sul campo, Nicolosi ci invita a riflettere sulle frontiere invisibili che segnano le nostre vite, portandoci alla scoperta di emozioni e realtà spesso lontane dallo sguardo quotidiano.

