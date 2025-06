Attraversamenti pedonali rialzati via libera ai lavori | interventi in 9 strade per 15 giorni

Dal 9 giugno al 24 luglio 2025, Castel Volturno si anima con un importante progetto di sicurezza: l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati in nove strade del territorio. Un intervento strategico per tutelare pedoni e automobilisti, che trasformerà il modo di vivere e muoversi in città. Tra lavori e innovazioni, l’obiettivo è rendere le strade più sicure e accessibili: un passo deciso verso una mobilità più responsabile e consapevole.

Da lunedì 9 giugno e fino al 24 luglio 2025, il Comune di Castel Volturno darà il via a un importante intervento di sicurezza stradale: la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati su diverse arterie cittadine. Lo ha stabilito l'Ordinanza n. 102 dell'8 giugno, firmata dal Comandante.

