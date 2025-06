Attività sportiva e benessere | Go fit arriva in Italia e cerca personale

Se sei appassionato di sport e benessere, questa è l’opportunità che fa per te! GO fit, la catena leader nel settore, arriva in Italia con un ambizioso piano di sviluppo e assunzioni. Unisciti a noi e diventa protagonista di un progetto dinamico che promuove uno stile di vita attivo, sano e sociale, contribuendo al benessere di tutta la comunità. Vuoi far parte del cambiamento? Scopri come entrare nel nostro team!

UN IMPORTANTE piano di sviluppo in Italia accompagnato da un interessante piano di assunzioni caratterizzerà l’arrivo della catena del benessere Go fit nel Belpaese. In Italia, il settore dello sport e dell’allenamento è in crescita, con una maggiore consapevolezza sull’importanza di mantenersi attivi. GO fit ha avviato un piano di espansione nei prossimi quattro anni per sostenere abitudini attive e dinamiche e contribuendo alla socialità delle comunità in cui sorgerà, diventando un attore chiave della vita cittadina. Fondata nel 2009 a Madrid, la società conta oggi tra Spagna e Portogallo 21 centri attivi, un team di 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attività sportiva e benessere:. Go fit arriva in Italia e cerca personale

In questa notizia si parla di: Italia Benessere Attività Sportiva

“Rimini città centro benessere per animali”, Fratelli d'Italia avvia una raccolta firme - Rimini si prepara a diventare un punto di riferimento per il benessere degli animali grazie all'iniziativa di Fratelli d'Italia.

Dal 28 al 31 maggio Jesolo ospita il campus estivo Cip-Inail 2025: sport, riabilitazione e inclusione per gli assistiti Inail Veneto. Attività pratiche con tecnici paralimpici e formula residenziale per favorire benessere e relazioni sociali. http://urly.it/319wxq Partecipa alla discussione

Con grande entusiasmo prosegue il nostro lavoro come @Angi_tech - Associazione Nazionale Giovani Innovatori alla @riminiwellness - @IEGexpo tra i main partner di tutto il distretto #innovazione e area startup, dove ieri tra le tante attività abbiamo presen Partecipa alla discussione