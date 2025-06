Attività produttive Tamajo | Settore della birra va sostenuto una malteria regionale per ridurre i costi

Il settore della birra artigianale in Sicilia sta crescendo rapidamente, portando innovazione e orgoglio locale. Tuttavia, per consolidare questa tendenza, è fondamentale sostenere la filiera produttiva attraverso strumenti concreti come una malteria regionale. L’utilizzo dei malti siciliani, infatti, non solo ridurrebbe i costi, ma valorizzerebbe le eccellenze del territorio, creando un circuito virtuoso di crescita e qualità. È il momento di investire nel futuro della nostra birra artigianale.

