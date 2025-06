Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome

Scopri un weekend indimenticabile a Roma con Cicero in Rome, dedicato alle attività e visite didattiche pensate appositamente per bambini dai 2 agli 11 anni. Tra arte, storia e archeologia, le nostre esperienze coinvolgenti stimoleranno la curiosità dei più piccoli e arricchiranno il loro sapere. Non perdere questa occasione di apprendere divertendosi nelle affascinanti atmosfere della Città Eterna. Prenota subito e vivi un'avventura educativa senza precedenti!

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) di Sabato 14 e Domenica 15 Giugno 2025, a Roma con Cicero in Rome: Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.it EVENTI DA 5 A 11.

In questa notizia si parla di: Attività Visite Didattiche Bambini

Casina di Raffaello, dal 9 giugno al via il centro estivo per #bambine e #bambini dai 4 ai 12 anni. Fino al 12 settembre, dal lunedì al venerdì, tante attività ludico-didattiche. Prenotazione obbligatoria allo 060608. Per saperne di più http://tinyurl.com/f68 - X Partecipa alla discussione

Ecco le attività didattiche di Giugno! Una serie di appuntamenti nei nostri siti con approfondimenti e giochi per i più piccoli. Il primo incontro domani alle Terme di Baia h 10:30 o 12:30 con "I Romani nella baia di Napoli". Le attività sono gratuite con il biglietto al - X Partecipa alla discussione