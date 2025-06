Attivisti diretti con aiuti a Gaza fermati da Israele Napoli in piazza per l' equipaggio della Madleen

Oggi Napoli si mobilita in piazza Largo Berlinguer alle 18, per sostenere l'equipaggio della Madleen, la nave carica di aiuti umanitari intercettata dalla marina israeliana nelle acque internazionali. Un gesto di solidarietà e denuncia contro le azioni che mettono a rischio vite innocenti e ostacolano l’assistenza alla popolazione di Gaza. La città si unisce in un abbraccio collettivo per chiedere giustizia e pace, perché ogni vita conta.

Manifestazione a Napoli, su largo Berlinguer oggi dalle 18, a sostegno dell'equipaggio della Madleen, la nave carica di aiuti umanitari per la popolazione di Gaza che la marina israeliana ha intercettato ieri nelle acque internazionali e della quale se ne sono al momento perse le tracce. L'ong. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Attivisti diretti con aiuti a Gaza fermati da Israele, Napoli in piazza per l'equipaggio della Madleen

