Attirati nel tranello col falso appuntamento in chat 4 pesanti condanne per le rapine con le maschere di Halloween

Attirati nel tranello con un falso appuntamento in chat, quattro giovani sono stati condannati per le rapine con maschere di Halloween avvenute lo scorso novembre a Longiano e Cesenatico. Le sentenze esemplari arrivano dopo un’intensa attività investigativa che ha smascherato il loro piano criminale. La giustizia ha fatto luce su un episodio inquietante, sottolineando l’importanza di contrastare efficacemente la delinquenza giovanile. La vicenda rappresenta un monito forte e chiaro per tutti.

Condanne esemplari che hanno dato seguito alle prove acclarate nel corso delle indagini per le rapine fatte con le maschere di Halloween lo scorso novembre a Longiano e Cesenatico. Sono arrivate oggi in tribunale a Forlì nei confronti del gruppo composto da quattro giovani che erano stati. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Attirati nel tranello col falso appuntamento in chat, 4 pesanti condanne per le rapine con le maschere di Halloween

