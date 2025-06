Atti osceni al ponte di Tiberio Esibizionista picchia gli agenti Fermato con spray urticante

Una sera come tante, nel cuore pulsante di Rimini, si è trasformata in scena di un episodio inquietante. Un uomo, esibizionista e violento, ha scelto il Ponte di Tiberio per scatenare il panico tra i passanti, dando vita a una notte di tensione e scontro con le forze dell’ordine. La sicurezza pubblica e il senso civico sono stati messi alla prova: ecco cosa è successo davvero.

Lui si masturba al ponte di Tiberio di fronte alla gente. I passanti danno l’allarme, arriva la polizia e scoppia il parapiglia. È accaduto sabato sera intorno alle 20,40. A quell’ora il borgo San Giuliano era pieno di riminesi e turisti che facevano l’aperitivo e cenavano nella zona. Alcuni passanti si sono accorti degli atti di esibizionismo dell’uomo e hanno immediatamente avvertito la polizia: "Correte qui, c’è un uomo che si masturbando davanti a tutti al parco". Dopo pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia delle volanti della polizia, che ha sorpreso un quarantenne di nazionalità nigeriana (in regola con il permesso di soggiorno) che stava compiendo atti di autoerotismo nel parco 25 Aprile, di fronte al ponte di Tiberio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atti osceni al ponte di Tiberio. Esibizionista picchia gli agenti. Fermato con spray urticante

