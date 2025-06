Attenzione alla truffa dello specchietto | nuovo caso sul raccordo Salerno-Avellino

Attenzione automobilisti! Un nuovo allarme sulla truffa dello specchietto si è verificato nel raccordo Salerno-Avellino, domenica sera. Un'auto lenta, lanci di oggetti e rumori simulati sono stati utilizzati per ingannare le vittime. Questa insidiosa strategia mira a distrarle e a farle fermare, con il fine di derubarle. Restate vigili: conoscere i metodi dei truffatori è l’unico modo per evitarli e proteggere voi stessi e i vostri cari.

Lancio di oggetti, auto lente e simulazioni di urto. Un nuovo tentativo di truffa stradale, riconducibile alla cosiddetta "truffa dello specchietto", è stato segnalato nella serata di domenica 8 giugno, intorno alle ore 21:00, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione Avellino, all'altezza dello svincolo di Montoro Inferiore. Il modus operandi: l'auto lenta e il rumore simulato. Il metodo è ormai tristemente noto: un'utilitaria, procedendo lentamente sulla corsia di marcia, viene affiancata e superata da un'altra auto. In quel momento, il conducente della prima vettura simula un contatto laterale — tipicamente tra specchietti — lanciando un oggetto per produrre un forte rumore, con l'intento di far credere all'altro automobilista che ci sia stato un impatto.