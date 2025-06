attentato incendiario due auto della locale date alle fiamme

Un attacco alle auto della Polizia locale di Colico scuote la comunità, colpendo non solo i mezzi, ma il cuore stesso di chi protegge e serve. Questi veicoli rappresentano più di strumenti di lavoro: sono simbolo di sicurezza e di impegno civico. La devastazione di due autopattuglie bruciate rappresenta un grave gesto contro l’intera collettività, minando la sicurezza e la tranquillità di tutti. È un atto che non può essere ignorato, perché...

COLICO (Lecco) "Un attacco al cuore". Il cuore degli agenti della Polizia locale di Colico che nel loro lavoro ci mettono l’anima, degli amministratori locali, di tutti i cittadini. Perché su quelle due autopattuglie bruciate non c’erano solo gli strumenti del mestiere come autovelox, alcotest, drogatest, verbali delle contravvenzioni, ciò che serve per rilevare infrazioni e incidenti; c’erano anche ad esempio i defibrillatori automatici per salvare persone. Chi abbia sferrato il colpo al momento non si sa, è stato però immortalato in azione dagli occhi elettronici del sistema di sorveglianza comunale e si è lasciato alle spalle molti indizi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it