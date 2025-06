Attentato a senatore in Colombia sembra di tornare agli anni 90

Un attentato contro un senatore in Colombia riporta alla memoria gli oscuri decenni degli anni '90, suscitando sdegno e paura tra i cittadini. A Bogotà, le proteste sono esplose in risposta all'attacco a Miguel Uribe, colpito gravemente e ora in condizioni critiche. La cronaca di questo episodio inquietante getta nuovamente luce sulla complessità e le sfide di una nazione che lotta per la stabilità. Un evento che scuote profondamente l'intera società colombiana e il suo cammino verso la pace.

Bogot√†, 9 giu. (askanews) - I colombiani sono scesi in piazza a Bogot√† per protestare contro l'attentato di sabato scorso a Miguel Uribe, senatore conservatore e candidato alle elezioni presidenziali del maggio 2026. √ą stato colpito due volte alla testa. Secondo i medici, il 39enne √® in "condizioni molto critiche". Gli inquirenti hanno annunciato di aver arrestato un minore, di 15 anni, probabilmente utilizzato come sicario, che √® sospettato dell'omicidio. "Disastroso. Mi sembra di essere tornato alla Colombia degli anni '80 e '90, dove venivano assassinati i leader politici. All'epoca erano le mafie della droga e i gruppi terroristici, ora non sappiamo chi siano, ma √® chiaro che √® molto preoccupante per il nostro Paese, stanno colpendo la democrazia colombiana perch√© assassinano i nostri rappresentanti", ha dichiarato Francisco Borrero, un avvocato di 50 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Attentato a senatore in Colombia, "sembra di tornare agli anni 90"

Il senatore conservatore Miguel Uribe, 39 anni, è stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco, due alla testa e uno al ginocchio. #colombia #attentato #presidente #uribe Partecipa alla discussione

Il tentativo di assassinio del senatore Miguel Uribe √® un gesto vile che vuole riportare la #Colombia agli anni pi√Ļ bui della violenza e del terrorismo. Il Governo italiano condanna con decisione questo attentato che costituisce una nuova minaccia alla vita politi Partecipa alla discussione

