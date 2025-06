Attentato a Miguel Uribe Turbay veglia dei sostenitori del senatore colombiano

La città di Bogotà è scossa da un grave episodio: durante un comizio elettorale, il senatore Miguel Uribe Turbay è stato ferito gravemente. Mentre i suoi sostenitori si riuniscono in una veglia silenziosa davanti alla Fundación Santa Fe, l’intera nazione segue con tensione le sue condizioni di salute. Un atto che mette in luce le tensioni politiche del momento e la fragilità della democrazia colombiana. Gli ex…

I sostenitori del senatore conservatore colombiano Miguel Uribe Turbay, ferito con colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Bogotà, hanno organizzato una veglia fuori dalla clinica Fundación Santa Fe. L’ospedale ha comunicato che il senatore era in condizioni stabili dopo essere stato sottoposto a un intervento neurochirurgico. Le sue condizioni sono state descritte come “estremamente gravi” e la prognosi è riservata. Gli ex presidenti Álvaro Uribe e César Gaviria hanno visitato la clinica insieme a senatori, consiglieri comunali e altri politici, tra cui l’ex senatrice Ingrid Betancourt. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attentato a Miguel Uribe Turbay, veglia dei sostenitori del senatore colombiano

