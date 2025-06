ATP’s Hertogenbosch 2025 Occasione sprecata per Darderi Jarry passa al secondo turno

Il torneo ATP di Hertogenbosch 2025 si conclude con un'occasione sprecata per Luciano Darderi, che non riesce a sfruttare il vantaggio di un set e un break contro Nicolas Jarry. La sfida, lunga e combattuta, termina con la vittoria del cileno in tre set, segnando una delusione per il talento italiano. Un match che dimostra quanto il tennis sia imprevedibile e quanto ogni punto possa fare la differenza.

Luciano Darderi spreca una buona occasione, subisce la rimonta dell'avversario e perde al primo turno del torneo ATP di Hertogenbosch. Il cileno Nicolas Jarry supera il giocatore italiano, in due ore e trenta, con il punteggio di 5-7 6-4 7-6(3). Il tennista azzurro può recriminare per una partita nella quale era avanti un set ed un break. Jarry i nizia la partita ottenendo a 30 l'1-0, l'italiano tiene la sua battuta a zero per l'1-1, imitato prontamente dal rivale per il 2-1. Il cileno sigla il 3-2 in un game nel quale conduceva 40-0 e il suo avversario risale 40-30. Sul 3-3 l'azzurro si procura tre palle break, il cileno le annulla con l'aiuto del servizio, firma il 4-3 e si procura la possibilità di break nel gioco successivo, opportunità annullata dalla testa di serie numero otto con il passante di rovescio.

