ATP Stoccarda 2025 Matteo Arnaldi cede all’esordio in due set a Struff

Il primo set si apre con una battaglia intensa tra Matteo Arnaldi e Jan-Lennard Struff, ma è il tedesco a conquistare il primo break decisivo. Nonostante la determinazione dell’italiano, la partita si conclude con un risultato che lascia l’amaro in bocca: un esordio complicato al Boss Open 2025. La stagione sulla terra battuta si preannuncia ricca di sfide ed emozioni, e questa sconfitta insegna a Matteo ancora più determinazione per le prossime occasioni.

Il Boss Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 scattato quest’oggi sull’ erba outdoor di Stoccarda, in Germania, non porta bene ai colori azzurri: esordio infelice per Matteo Arnaldi, sconfitto all’esordio dalla wild card teutonica Jan-Lennard Struff, vittorioso per 6-4 6-4 in un’ora ed un quarto di gioco. Per il tedesco sfida agli ottavi con il ceco Ji?í Lehe?ka, testa di serie numero 8. Nel primo set la prima occasione di break è per Arnaldi, che nel quarto game si trova sul 30-40 in risposta, ma il tedesco si salva. Medesima situazione, a ruoli invertiti, nel settimo gioco, ma in questo caso l’azzurro, dopo aver cancellato il primo break point, capitola ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it