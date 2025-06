ATP Stoccarda 2025 | Lehecka parte bene fuori Arnaldi

L’ATP di Stoccarda 2025 apre le porte con un debutto intrigante, segnato da sorprese e conferme. Lelekha si distingue, mentre Arnaldi fatica a trovare il ritmo sulla terra battuta tedesca, storicamente teatro di grandi imprese. La giornata si conclude lasciando spazio a curiosità e aspettative per il proseguo del torneo, che promette emozioni e sfide di alto livello. E ora, ci aspetta una stagione ricca di sorprese e colpi di scena.

Termina una piuttosto lunga prima giornata all’ATP 250 di Stoccarda, che segna il debutto della stagione su erba soprattutto in terra tedesca, dove questo torneo e Halle hanno una particolare significatività. Quattro gli incontri disputati là dove la superficie è cambiata nel 2015, con successi nel tempo di Nadal, Thiem, Federer e due volte Matteo Berrettini. Notizie non buone arrivano da Matteo Arnaldi, contro il quale il tedesco Jan-Lennard Struff vince la sua prima partita da oltre un mese a questa parte, nonché la prima completa (senza altrui ritiro) addirittura da febbraio. Per il padrone di casa ora sfida al ceco Jiri Lehecka, anche lui protagonista con un doppio 6-4 sul francese Benjamin Bonzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Stoccarda 2025: Lehecka parte bene, fuori Arnaldi

