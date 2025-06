ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 Luciano Darderi eliminato all’esordio

Le porte dei Libema Open 2025 di ‘s-Hertogenbosch si sono aperte con una sorpresa amara per l’Italia: Luciano Darderi, testa di serie numero 8, viene eliminato all’esordio dal cileno Nicolas Jarry in una battaglia avvincente. Un avvio difficile per il nostro tennis su erba, che promette ancora emozioni e colpi di scena. Resta da vedere come reagiranno i nostri protagonisti in questa affascinante competizione sul prato olandese.

Si aprono male per l'Italia i Libema Open 2025 di tennis, combined che in campo maschile si traduce in un torneo di categoria ATP 250 scattato quest'oggi sull'erba di 's-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi: nel tabellone di singolare, infatti, viene subito eliminato Luciano Darderi, accreditato della testa di serie numero 8, battuto dal cileno Nicolas Jarry, vittorioso in rimonta per 5-7 6-4 7-6 (3) dopo due ore e mezza di gioco. Il sudamericano affronterà agli ottavi il vincente del match tra l'altro cileno Alejandro Tabilo e la wild card neerlandese Jesper de Jong. Nel primo set i servizi dominano a lungo, poi Darderi manca tre palle break nel settimo game ed il cileno ne manca una nell'ottavo.

