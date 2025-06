ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 | Darderi out Thompson e Borges debuttano bene

Inizia con entusiasmo la stagione su erba a ’s-Hertogenbosch, uno dei tornei più rinomati del circuito ATP. Quest’anno, Darderi si fa valere al debutto, mentre Thompson e Borges dimostrano di avere il passo giusto. Con una tradizione che risale al 1990, tra star legendarie e giovani promesse, il torneo promette emozioni autentiche e sorprese sorprendenti. La sfida è appena cominciata: preparatevi a vivere momenti indimenticabili sulla storica erba olandese.

Primi passi della stagione su erba a ‘s-Hertogenbosch, sede di uno dei tornei più tradizionali del circuito oggi sponsorizzato Libema. Lo si può chiamare in vari modi: con il nome della città, con il suo vezzeggiativo (Den Bosch), oppure ancora usando quello della vicina (6 chilometri) Rosmalen. Il sunto è sempre lo stesso: dal 1990 qui ne sono passati tanti, da Michael Stich a Richad Krajicek fino a Pat Rafter, Lleyton Hewitt per citarne alcuni. Questa volta i quattro incontri del lunedì vedono in scena anche un po’ d’Italia. Non nel senso giusto, però, perché Luciano Darderi perde un incontro tirato contro il cileno Nicolas Jarry, che al suo pari non è un grande interprete dei prati (massimo terzo turno a Wimbledon), ma sta cercando di ridare un senso a una classifica crollata dopo l’anno di quasi assoluto nulla dopo la finale di Roma 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it