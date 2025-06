Atletico Pro Tetto | il calcio come strumento di inclusione sociale a Milano

In un angolo di Milano, tra multietnici e influencer, si gioca una partita che va oltre il calcio: "Un cuore per la strada" unisce comunità diverse attraverso lo sport, promuovendo inclusione e solidarietà. Sul campo del G.S. Villa, le magliette blu notte si scontrano con la formazione biancazzurra, testimoniando come il calcio possa essere un potente strumento di integrazione sociale. Un evento che dimostra come il gioco possa davvero fare la differenza.

Da una parte gli “invisibili“ multietnici con le loro magliette blu notte, dall’altra la formazione biancazzurra composta da influencer e giornalisti. Nella prima calda domenica di giugno sul campo in erba sintetica del G.S. Villa, in zona Greco a Milano, si affrontano l’ Atletico Pro Tetto e il Team Milanobelladadio. “Un cuore per la strada“ non è solo una partita di calcio fra due squadre “visibilissime”, ma una bella iniziativa di sport e inclusione, inseguendo sogni e pallone. Dimenticando le difficoltà quotidiane. In tribuna famiglie e bambini di ogni nazionalità a godersi lo spettacolo con dirigenti, tecnici e giovani calciatori della scuola calcio milanese, perché questa volta il risultato (pirotecnica vittoria 9-5 dell’Atletico) non conta anche se tutti ci mettono impegno, agonismo e fantasia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletico Pro Tetto: il calcio come strumento di inclusione sociale a Milano

