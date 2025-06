Atletico Ascoli pianifica la stagione in Serie D | conferme e sfide logistiche

Proseguono le riunioni in casa Atletico Ascoli per pianificare la prossima stagione in Serie D. Ieri, però, la dirigenza si è concessa una giornata allo stadio 'Bonolis' di Teramo dove era in programma la finale scudetto di Serie D tra Siracusa e Livorno. Un'occasione per vedere all'opera le due migliori vincitrici dei propri gironi di campionato con il Livorno dell'ex capitano dell'Ascoli Federico Dionisi che aveva battuto nei quarti di finale la Sambenedettese e che ha battuto anche il Siracusa per 2-1 laureandosi campione d'Italia di Serie D. Sabato invece squadra, staff tecnico e dirigenti hanno partecipato al matrimonio del social media manager dell'Atletico Ascoli, Matteo Cappelli con la bellissima Claudia.

