Atletica Prato brilla al Meeting di Pietrasanta con medaglie e piazzamenti

L’atletica Prato si distingue ancora una volta, brillando al Meeting di Pietrasanta con medaglie e piazzamenti di rilievo. Tre competizioni recenti hanno regalato successi e speranze per il futuro, testimoniando il talento e la determinazione dei nostri atleti. Tra le protagoniste, Morgana Gnan ha sorprendentemente sfiorato il record personale con un eccellente 11"76. Questo risultato conferma come la squadra abbia tutte le carte in regola per puntare sempre più in alto.

Una serie di medaglie e di piazzamenti di prestigio colti in tre differenti competizioni, che lasciano ben sperare. Questo il bottino che può mettere sul piatto l’Atletica Prato, al termine delle ultimissime uscite. Una delegazione del club ha intanto preso parte al "Meeting di Pietrasanta", in Versilia. Ed in questo caso specifico, la sorpresa è rappresentata forse dal tempo di l’11"76 con il quale Morgana Gnan ha ottenuto un prestigioso secondo posto (con conseguente medaglia d’argento) alle spalle della pluridecorata Irene Siragusa. Hanno be figurato anche Francesca Borsini, Lorenzo Tesi, Sofia Innocenti ed Elbenazar Ogemo, al pari di Giada Martino, Carolina Goti, Celeste Nuti, Lucrezia Puccini, Giulia Bossoli, Giulia Conti, Valentina Martini, Achille Esposito, Tiziano Pelli, Francesco Pio Bellandi e Solomon Tarzan. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atletica Prato brilla al Meeting di Pietrasanta con medaglie e piazzamenti

In questa notizia si parla di: Atletica Prato Meeting Pietrasanta

