Atletica oggi Meeting Hengelo 2025 | orari tv programma streaming italiani in gara

Oggi, lunedì 9 giugno, Hengelo ospita la 44ª edizione degli FBK Games, appuntamento imperdibile del World Athletics Continental Tour. Con protagonisti come Femke Bol, pronta a brillare nei 400 ostacoli dopo il suo eccellente debutto stagionale, il meeting promette emozioni e sfide di alto livello. Scopri gli orari, il programma e come seguire tutto in streaming: ecco tutto quello che devi sapere per vivere questa giornata di atletica senza perdere un solo istante di spettacolo.

Oggi, lunedì 9 giugno, si disputerà a Hengelo (nei Paesi Bassi) un nuovo appuntamento Gold del World Athletics Continental Tour: la 44ma edizione degli FBK Games. L’importante meeting olandese si appresta ad accogliere la stella locale Femke Bol, attesa nella sua specialità preferita (i 400 ostacoli) dopo l’ottimo esordio stagionale outdoor in Diamond League a Rabat con 52.46. Oltre alla fuoriclasse neerlandese ci saranno anche altri atleti di alto livello internazionale in diverse gare tra cui Liam Adcock e Carey McLeod nel salto in lungo (con Mattia Furlani spettatore interessato), Cordell Tinch e Omar McLeod nei 110 ostacoli, Nicola Olyslagers nel salto in alto, Matthew Denny e Kristjan Ceh nel disco, mentre l’unico azzurro al via risponde al nome di Catalin Tecuceanu negli 800. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi, Meeting Hengelo 2025: orari, tv, programma, streaming, italiani in gara

In questa notizia si parla di: Meeting Hengelo Atletica Orari

LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in diretta: Tecuceanu riparte dall’Olanda - Benvenuti alla diretta live dell'Atletica Meeting di Hengelo 2025, un evento imperdibile che riunisce i migliori atleti del mondo in un palcoscenico di pura emozione.

LIVE Atletica Meeting Hengelo 2025 in diretta: Tecuceanu riparte dall’Olanda - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del meeting di atletica leggera in programma a ... Leggi su oasport.it

Dove vedere in tv il Meeting di Rovereto con Battocletti e Diaz: orari, programma, streaming - Stasera si terrà il Meeting di Rovereto 2025, edizione numero 61 del prestigioso Palio Città della Quercia che è stato confermato quest'anno nel circuito ... Leggi su oasport.it

Meeting Hengelo, in diretta domenica alle 15.00 su Sky Sport Arena: c'è anche Tamberi - Domenica appuntamento con la grande atletica in diretta dall'Olanda. Leggi su sport.sky.it