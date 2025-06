atletica catalin tecuceanu nono ad hengelo sugli 800 bel crono di femke bol

Gli FBK Games 2025 di Hengelo si sono conclusi con emozioni e record da urlo, tra cui spicca la straordinaria prestazione di Femke Bol, capace di brillare con un crono impressionante. Tra i protagonisti italiani, Catalin Tecuceanu ha conquistato il nono posto negli 800 metri, fermando il cronometro a 1’46”60. Un risultato che testimonia il crescente talento del nostro atletismo, pronto a conquistare nuovi traguardi.

Cala il sipario sugli FBK Games 2025, meeting di atletica leggera andato in scena ad Hengelo, nei Paesi Bassi: un solo italiano in gara, Catalin Tecuceanu, che si classifica nono sugli 800 metri in 1’46?60, nella prova vinta dall’ irlandese Mark English con il record nazionale in 1’43?92. Piazza d’onore per il francese Yanis Meziane, che beffa al fotofinish l’ australiano Peyton Craig, terzo, con entrambi gli atleti accreditati dello stesso tempo al centesimo in 1’44?32. Record del meeting nei 400 ostacoli femminili per la padrona di casa neerlandese Femke Bol, dominatrice assoluta in 52?51, mentre nel lancio del peso femminile la statunitense Chase Jackson sfiora la miglior prestazione mondiale stagionale con la misura di 20. 🔗 Leggi su Oasport.it