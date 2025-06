Atalanta Juric si presenta | Voglio una squadra vincente che suda la maglia dobbiamo tenere l’asticella altissima

L’introduzione è affidata al nuovo allenatore Ivan Juric, che si presenta con entusiasmo e determinazione, pronto a scrivere un nuovo capitolo della storia dell'Atalanta. Con la maglia nerazzurra nelle vene e la voglia di vincere ad ogni costo, Juric promette una squadra che suderà ogni singolo centimetro di campo, mantenendo l’asticella altissima e puntando a risultati straordinari. È il momento di ripartire, con passione e ambizione: la Dea è pronta a volare alta ancora.

Zingonia. Si apre ufficialmente una nuova era dell' Atalanta, quella di Ivan Juric. Dopo nove anni di gestione Gasperini, è l'allenatore croato, 'allievo' del suo predecessore, a prendere le redini della squadra. Il primo atto ufficiale dopo l'annuncio di venerdì 6 giugno è la conferenza stampa di presentazione a Zingonia, tre giorni dopo essere entrato in carica, davanti a tutto lo stato maggiore nerazzurro L'introduzione è affidata al presidente Antonio Percassi: "Siamo una grande famiglia e volevamo dare il miglior benvenuto possibile a mister Juric. Vogliamo dare continuità al lavoro di questi anni, Ivan è un lavoratore e noi bergamaschi sappiamo cosa vuol dire.

