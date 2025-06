Atalanta ecco Ivan Juric | Tenere alta l’asticella voglio una squadra con la maglia sempre sudata

Ivan Juric debutta con determinazione e umiltà, pronto a tenere alta l’asticella dell’Atalanta. In appena venti minuti di conferenza, il nuovo tecnico ha mostrato la sua voglia di sudore e di risultati concreti, senza proclami ma con tanta sostanza. Bergamo può aspettarsi una squadra che lotta, si impegna e si riscatta, perché per Juric, la maglia deve sempre essere sudata e onorata. La sfida è appena iniziata.

Bergamo – Poche parole, per far parlare i fatti. La prima conferenza stampa da neo allenatore atalantino di Ivan Juric è durata appena venti minuti. Zero proclami, tanta sostanza da parte del 50enne tecnico croato, presentato al centro sportivo di Zingonia con i saluti introduttivi del presidente Antonio Percassi e del co-owner Stephen Pagliuca. “Siamo una grande famiglia - ha ricordato Percassi - e diamo il nostro benvenuto a mister Juric perché il suo calcio, la sua fame e il suo stile di gioco sono da Atalanta: Juric è un grande lavoratore e noi bergamaschi sappiamo cosa significa”. In sintonia i co-owner Pagliuca: “Juric è un allenatore che ha esperienza, voglia di vincere e conoscenza del calcio, mette la squadra prima di tutto e ha la reputazione di uno che sa lavorare duro”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, ecco Ivan Juric: “Tenere alta l’asticella, voglio una squadra con la maglia sempre sudata”

In questa notizia si parla di: Juric Ivan Atalanta Ecco

Nuovo allenatore Atalanta, il casting post-Gasp: chi tra Thiago Motta, Ivan Juric e Raffaele Palladino? Ecco le motivazioni di ognuno di loro - L'Atalanta si trova di fronte a una svolta epocale: l'addio di Gian Piero Gasperini segna la fine di un'era, ma apre le porte a nuove opportunità.

Atalanta, ecco Juric: "Non mi pesa l'eredità di Gasperini. L'ho incrociato stamani..." Partecipa alla discussione

Atalanta, ecco Ivan Juric: “Tenere alta l’asticella, voglio una squadra con la maglia sempre sudata” - Il tecnico croato presentato al centro sportivo di Zingonia: “Non possiamo permetterci di fare passi indietro, dobbiamo confermarci a questi livelli” ... Leggi su msn.com

Atalanta, Juric si presenta: "Alla Roma ho imparato tanto, ora voglio essere me stesso" - Il nuovo tecnico dell'Atalanta, che prende il posto di Gian Piero Gasperini in panchina, si è presentato in conferenza stampa. Leggi su lalaziosiamonoi.it

Juric si presenta all’Atalanta: «Non vedo l’ora di cominciare. L’eredità di Gasperini? Non ci penso, e sulla società…» - Oggi a Zingonia è stato presentato il nuovo allenatore dell’Atalanta Ivan Juric. Leggi su calcionews24.com