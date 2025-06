Atac si rivolge ai privati per la manutenzione della rete elettrica di tram e filobus

Atac si prepara a rivoluzionare la gestione della sua rete elettrica, aprendo le porte ai privati con una gara da 7,9 milioni di euro. Questa strategia mira a garantire interventi più efficienti e innovativi, affidando la manutenzione ordinaria di tram e filobus a soggetti qualificati. Un’opportunità che potrebbe trasformare il volto del trasporto pubblico cittadino, migliorando la qualità dei servizi e sostenendo la mobilità sostenibile.

Atac vuole esternalizzare la manutenzione ordinaria della rete elettrica per tram e filobus affidandola, quindi, ai privati. L’azienda di trasporti, infatti, ha pubblicato una gara, con una base d’asta di 7,9 milioni di euro, per individuare un soggetto che si occupi di queste operazioni per i. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Atac si rivolge ai privati per la manutenzione della rete elettrica di tram e filobus

In questa notizia si parla di: Atac Privati Manutenzione Rete

Roma, Atac ricerca 60 operai per manutenzione della rete metro-ferro-tramviaria: come fare domanda - Atac, l’azienda di mobilità di Roma Capitale, ha pubblicato un bando per assumere 60 operai che, una volta superate le selezioni, dovranno occuparsi della manutenzione della rete e dei sistemi di ... Leggi su canaledieci.it

La manutenzione dei nuovi autobus in mano ai privati, per gli operai Atac il futuro sono i tram e le metro - periodo durante il quale gli operai Atac affiancheranno quelli privati per apprendere le tecniche manutentive da applicare sui mezzi. Leggi su romatoday.it

Sciopero lunedì 24, rete Atac a rischio a Roma - A Roma l'agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati. Leggi su msn.com