Assunzioni docenti 2025 26 | novità su inclusone idonei ai concorsi PNRR

L’anno scolastico 2025/26 si preannuncia come un punto di svolta per l’educazione italiana, con novità significative nelle assunzioni dei docenti. Le recenti disposizioni del Decreto-Legge n. 45/2025 introducono cambiamenti sostanziali, tra cui nuove modalità di selezione e inclusione degli idonei ai concorsi PNRR. Scopriamo insieme come queste novità possano influire sulla tua carriera e sul futuro della scuola.

