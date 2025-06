Assegnazioni provvisorie e mobilità | le novità in arrivo

Le prossime settimane porteranno importanti novità per le assegnazioni provvisorie e la mobilità del personale scolastico. Il rinnovo del contratto integrativo per il triennio 2025-2028 promette di ridefinire le regole, con un occhio di riguardo alle esigenze di ricongiungimento familiare e alle deroghe per i vincolati. Una svolta che interesserà migliaia di docenti e ATA, promuovendo maggiore flessibilità e equità nel comparto scolastico. Restate aggiornati per scoprire come queste novità plasmeranno il vostro futuro professionale.

Il rinnovo del contratto integrativo sulla mobilità annuale per il triennio 2025-2028 è al centro della trattativa tra MIM e sindacati. Le nuove regole per l'assegnazioni provvisorie, in definizione durante il mese di giugno, coinvolgeranno migliaia di docenti e personale ATA, con particolare attenzione al ricongiungimento familiare e alle deroghe per i vincolati

