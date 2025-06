Asl Roma 3 al CPO di Ostia al via attività sportive per persone con disabilità

Al CPO di Ostia lo sport diventa davvero inclusivo, abbracciando tutte le persone con disabilità del territorio. Dopo il successo delle prime attività sportive, ora tutti possono partecipare a biliardo, badminton e tennistavolo, vivendo un’esperienza di benessere e socializzazione. Questa iniziativa rafforza il nostro impegno: promuovere l’uguaglianza e l’inclusione attraverso lo sport, un potente strumento di crescita e speranza per ogni individuo.

Ostia, 9 giugno 2025 – Biliardo, badminton e tennistavolo: sono queste le attività sportive che da qualche giorno possono essere praticate al Centro Paraplegici di Ostia. La novità di quest’anno è che le tre discipline possono essere seguite non solo dai pazienti ricoverati, in day hospital o occasionalmente in cura presso la struttura, ma anche da t utte le persone con disabilità del territorio che sono interessate. “Al CPO lo sport è di tutti, nessuno resta fuori!”, questo il nome dell’iniziativa promossa dalla ASL Roma 3. I corsi, completamenti gratuiti, saranno tenuti da Tecnici Specializzati nella singola disciplina messi a disposizione dal CR Lazio del CIP e dal servizio di Terapia Occupazionale operante presso il Centro Paraplegici Ostia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it