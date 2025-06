Asl Napoli 1 Centro sciopero del servizio tecnologico

Oggi i lavoratori del servizio tecnologico dell'ASL Napoli 1 Centro hanno deciso di scendere in piazza per manifestare il loro disappunto, bloccando temporaneamente le attività e chiedendo maggiori attenzioni alle proprie esigenze. Un gesto forte che mette in risalto le sfide quotidiane di chi garantisce servizi fondamentali per la salute della comunità, evidenziando l'importanza di un dialogo costruttivo tra istituzioni e lavoratori.

Stamattina i lavoratori del servizio tecnologico dell'Asl Napoli 1 Centro, dei suoi distretti e dell'Ospedale del mare hanno scioperato con un presidio negli uffici della direzione generale della stessa Asl. Lo annunciano Mauro Cristiani, segretario generale della Fiom Napoli, e Andrea Morisco.

