Asia Argento quattro anni di sobrietà | Ogni giorno scelgo la vita anche quando pesa Oggi celebro la libertà e il coraggio di non scappare dal disagio

Asia Argento celebra quattro anni di sobrietà con un messaggio di gratitudine e rinascita. Ogni giorno sceglie di vivere con coraggio, affrontando il disagio senza scappare. Nel suo post su Instagram, l’attrice riconosce chi le ha dato forza e fiducia in momenti difficili, ricordandoci che la vera libertà nasce dal coraggio di non arrendersi alle avversità. La sua storia è un esempio di speranza e resilienza.

L’attrice ha condiviso un post su Instagram per ringraziare chi l’ha accompagnata nel suo lungo e faticoso percorso: «Non sarei qui senza chi mi ha teso la mano, senza chi ha creduto in me anche quando io non ci riuscivo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Asia Argento, quattro anni di sobrietà: «Ogni giorno scelgo la vita, anche quando pesa. Oggi celebro la libertà e il coraggio di non scappare dal disagio»

